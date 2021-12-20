Cyberpunk 2077'ye Metro Ekleyen Bir Mod Geliştirildi

Yeni Cyberpunk 2077 metro modu oyuna şehir içi ulaşım sistemi ve on dokuz adet metro istasyonu ekliyor. Detaylar haberimizde.

CD Projekt Red'in tartışmalı oyunu Cyberpunk 2077 uzun bir süredir yeni güncelleme almıyor. Geliştirici oyunun 2022 yılının ilk çeyreğinde yeni yama paketleri alacağını duyurdu. Oyun dünyasının sadık hizmetkarları olan mod geliştiricileri ise dinlenmeden çalışmaya devam ediyor. En yeni Cyberpunk 2077 modlarından biri oyunda şehir içi ulaşımı mümkün kılıyor. Mod sayesinde oyuncular Night City'deki metro hattını kullanarak şehrin on dokuz farklı noktasına gidebiliyor.

Tamamen işlevsel olan metro sistemi sayesinde Night City gibi devasa bir metropolde rahatça gezmek mümkün hale geliyor. Oyuncular eş zamanlı olarak metro yolculuğunu deneyim edebiliyor. Dolayısıyla bu bir 'hızlı seyahat' sistemi değil. Geliştirici keanuWheeze eklediği modun TPS ve FPS olarak kullanılabildiğini de belirtiyor. Oyuncular modun kurulumunu tamamladıktan sonra Cyberpunk 2077'ye giriş yaparak yeni ulaşım ağını kullanabiliyor.

Cyberpunk 2077 Metro Modu

Ekstra hiçbir tuş ataması yapmadan modu kullanmak mümkün. Harita üzerindeki metro istasyonlarına giderek raylar üzerindeki trene yaklaşmanız gerekiyor. Böylece trenin şehrin hangi bölgesine seyahat edeceğini görebilirsiniz.

Cyberpunk 2077 için yayımlanan ilk sinematik fragman videolarından biri bu metroların içinde başlıyordu. Fakat oyun çıkış yaptığında söz verilen birçok içeriğin yapımda yer almadığı ortaya çıktı. Oyunun fragmanlarında bile yer alan metro sisteminin yapımın kendisinde bulunmaması ise Cyberpunk 2077'nin sancılı geliştirme süreci hakkında çok şey söylüyor.

Diğer yandan mod geliştiricileri ise hiçbir engel tanımıyor. Bir yıl içerisinde geliştiricilerin yapabildiğinden çok daha fazlasını yapan modcular, oyun stüdyolarındaki uzun ve yorucu içerik yaratma sürecine mahkum değil. Dolayısıyla dileyen geliştirici birtakım mod araçlarını kullanarak kendi modunu tasarlayabiliyor ve hazır olduğunda internette yayımlıyor. Diğer oyuncuların beğenisine sunulan Cyberpunk 2077 modları arasında daha etkili bir polis sistemi, gerçekçi hava iklimi ve arayüzü değiştiren mod paketleri de yer alıyor.

Modun indirme bağlantısına bu sayfa üzerinden ulaşabilir, geliştiricinin belirttiği adımlar doğrultusunda kurulumu tamamlayabilirsiniz. Nexus Mods adlı internet sitesinde Cyberpunk 2077'nin yanı sıra birçok oyuna dair mod içerikleri bulabilirsiniz.

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