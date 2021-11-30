Cyberpunk 2077 ve Witcher'a Multiplayer Özellikler Ekleneceği Duyuruldu - Haberler
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Cyberpunk 2077 ve Witcher'a Multiplayer Özellikler Ekleneceği Duyuruldu

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Cyberpunk 2077 ve Witcher'a Multiplayer Özellikler Ekleneceği Duyuruldu

CD Projekt, Cyberpunk ve Witcher oyunlarına 'yavaş yavaş' Multiplayer özellikler geleceği duyuruldu.

CD Projekt, bünyesinde bulunan Cyberpunk ve Witcher serileri için multiplayer işlevsellik sunma planlarını yeniledi.

CD Projeckt'in Ceo'su Adam Kicinski, bu yılın başlarında şirketin tüm oyunlarını bir gün online hale getirmeye odaklandığını söylemişti. Pazartesi günü bir yatırımcı Soru-Cevap oturumunda bu konuya tekrar değinildi.

Adam Kicinski, "Gelecekte Cyberpunk dahil olmak üzere her iki oyuna da kademeli olarak çok oyunculu işlevsellik eklemeyi planlıyoruz" dedi.

İlk Hangi Oyun Çok Oyunculu Olacak?

Adam, "İlk hangi serinin multiplayer işlevlerini alacağını açıklamıyoruz, ancak ilk deneme, öğrenebileceğimiz ve ardından daha fazlasını ekleyebileceğimiz bir şey olacak, bu nedenle multiplayere adım adım kapı açmak istiyoruz." dedi.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

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