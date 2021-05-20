Cyberpunk 2077, Steam'de indirime girdi! Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir?

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve yayınlanan rol yapma oyunu Cyberpunk 2077 Steam'de indirime girdi. Geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya çıkan Cyberkpunk 2077'nin satış fiyatı ne kadar? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar!

2020 yılının sonunda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, özellikle oyuncular tarafından oyunda bulunan hatalar nedeniyle tartışmaların odak noktasında yer alıyordu. Bu sefer kullanıcılarına güzel bir haber veren CD Projekt ekibi oyunun Steam'de yüzde 20 indirime girdiğini duyurdu.

Yıllardır çıkış yapması beklenen ancak çıktığında tam bir hayal kırıklığı yaratan yapımlarından birisi olarak görülen Cyberpunk 2077 için oyunun geliştiricisi ve yayıncısı CD Projekt Red, oyunculardan özür dileme amaçlı indirimler gerçekleştiriyordu. Geliştirici ekip indirimlere bir yenisi ekleyerek oyunun Steam'de yüzde 20 indirimle 199,20 TL'den satışa sunulduğunu açıkladı.

Cyberpunk 2077 Steam sayfasında güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Gelen güncellemelere ana sayfada yer veren şirket, son olarak 28 Nisan tarihinde Hotfix 1.22'yi yayınlamış. Bu yama oyun için görevlerde, açık dünyada ve yapay zekada iyileştirmeler sunuyor. Aynı zamanda grafik iyileştirmeleri ve performans sorunlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Tüm bu güncellemelerle birlikte Cyberpunk 2077'yi deneyimlemek isteyen oyuncular 27 Mayıs tarihine kadar oyuna yüzde 20 indirimle sahip olacabilecekler.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: