Cyberpunk 2077, PlayStation Store'da zirvede yer aldı!

Cyberpunk 2077, dijital platformlarda Haziran 2021'de listelenmesinin ardından PlayStation mağazasında en çok satan oyun oldu.

CD Projekt Red tarafından geliştilen Cyberpunk 2077, Haziran ayında PlayStation Store'da listelenmesinin ardından en çok satış gerçekleştiren oyun oldu. Dijital satış listelerinde bir numarada yer alan rol yapma oyunu PlayStation Store'a geri dönmesinin ardından listeyi alt üst etti.

Hatırlanacağı üzere, Aralık 2020'de Sony tarafından gerçekleştirilen lansmandan sonra Cyberpunk 2077 PlayStation mağazasından kaldırılmıştı. CD Projekt Red, oyunun geliştirme aşamasının tamamlanmasının ardından tekrardan konsollar için geri dönüş yapacağını açıklamıştı. Bu geliştirme aşamasında sorunlar tam anlamıyla düzeltilmemiş olsa da, Cyberpunk 2077 geçtiğimiz günlerde tekrardan PlayStation Store'da listelendi.

GTA 5'İ GERİDE BIRAKTI!

PlayStation Blog tarafından yayınlanan bir rapora göre, Cyberpunk 2077 bir şekilde GTA 5 gibi popüler oyunları PlayStation Store satışlarında geçmeyi başardı. Oyunun kötü durumuna rağmen konsolda bu kadar satılmasının sebebinin, oyunun dönüşünü bekleyen hayranlar olduğu söylenebilir.

Temmuz ayında PlayStation konsolları için Cyberpunk 2077 performansına dair herhangi bir güncelleme bulunmuyor. Cyberpunk 2077'nin bu ay nasıl bir satış gerçekleştireceği ise merak konusu.

Cyberpunk 2077'nin yeni nesil konsollarda hala sayısız sorunu bulunuyor. Oyuncular böyle tartışmalı bir oyun için 479,00 TL satış fiyatını ödemekte tereddüt edebilir. Ancak, birçok sorunu olmasına rağmen oyunun hala oldukça yüksek oyuncu kitlesi var gibi görünüyor.