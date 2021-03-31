Cyberpunk 2077, PlayStation Store'a ne zaman gelecek?

Cyberpunk 2077'nin PlayStation mağazasından kaldırımasının üstünden tam 100 gün geçti. Oyunun fazla buglı olması nedeniyle şikayetler almasının ardından yayıncılar bu kararı aldı. Peki, Cyberkpunk 2077 ne zaman mağazaya dönecek? Cyberpunk 2077, PlayStation Store'a gelecek mi?

Cyberpunk 2077'nin yayıncısı CD Projekt'in bugün düzenlediği yatırımcı toplantısı sırasında bu konu gündeme getirildi. Konuya yönelik yapılan açıklamada, kararın tamamen Sony'e bağlı olduğu açıklandı. Henüz Sony cephesinden ise resmi bir açıklama gelmiş değil.

1.2 yama notları gelen Cyberpunk 2077, yüzlerce oyun içi düzeltmeye sahip. PC versiyonu oyuncuları için güzel bir haber olsa da Playstation oyuncuları oyuna şu an ulaşamıyor.

CYBERPUNK 2077 PLAYSTATION STORE'A GELECEK Mİ?

CD Projekt iş geliştirme başkan yardımcısı Michal Nowakowski yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, "Her yeni yama oyunu PlayStation Store'da tekrar yayınlanmaya yaklaştırıyor ve bunun yakın bir tarihte gerçekleşeceğine inanıyorum." dedi. Michal Nowakowski her ne kadar açıklamasında olumlu mesajlar verse de nihai karar CD Projekt'in elinde değil. CD Projekt'e göre Sony'nin oyunu tekrar PlayStation Store'a geri getirmesi, tüm platformlarda daha fazla kullanıcıya ulaşmayı sağlayacak.

Geçtiğimiz gün oyundaki hataları düzeltmeye yönelik yayınlanan büyük yama versiyon 1.2 500'den fazla oyun içi iyileştirme getiriyor.