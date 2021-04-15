Cyberpunk 2077, PlayStation Store'a geri gelebilir!

Çıkışı uzun zamanlar beklenilen Cyberpunk 2077 oyunu, birçok mağazanın üzerinde tedbir almasına neden olmuştur. Cyberpunk 2077 PlayStation Store üzerinden kaldırılmıştı.

Çıkışı uzun zamanlar beklenilen oyunu, birçok mağazanın üzerinde tedbir almasına neden olmuştur. Bunun sonucunda da oyun PlayStation Store üzerinden kaldırılmıştı.

Bugün oyunun orjinal sayfasının yaptığı bir habere göre CD Projekt Red'in bu konuda pes etmeye niyetinin olmadığı anlaşıldı. Sony firması ile dostane bir ilişkiye sahip olduklarını ve oyundan asla vazgeçmeyeceklerini anlatan bir yazı paylaşıldı. Paylaşımları direkt oyunun CEO'su Adam Kicinski yaptı. Reuters haber ajansına yapılan röportajda CEO Adam Kicinski, Polonyalı oyun firmasının sorunlu çıkmasının ardından oyun için vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yaptığı açıklamada tam olarak "Cyberpunk 2077 'den vazgeçmeye niyetli değiliz." şeklinde konuşan Adam Kicinski yakın zamanda her şeyin düzeleceğinden bahsetti. Oyunun çıkma serüveninde de 3 büyük erteleme yaşanmıştı ve bunların sonucunda Aralık 2020'de oyun piyasaya sürülmüştür.

PlayStation Store üzerinden kaldırılmasından sonra yapımcı şirket oyunu toparlanma çabaları içerisine girmiştir. Bunun sonucunda da oyunculara verilen büyük güncelleme için gece gündüz çalışılmaya başlandı.

Kaynak: Playerbros