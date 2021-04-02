Cyberpunk 2077 online oyun modu iptal!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cyberpunk 2077 online oyun modu iptal!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Cyberpunk 2077 online oyun modu iptal!

Cyberpunk son yıllarda daha piyasaya çıkmadan adından söz ettirmeyi başaran oyunlardan birisiydi. Cyberpunk 2077 online oyun modu hakkında bir haber paylaşıldı.

Cyberpunk son yıllarda daha piyasaya çıkmadan adından söz ettirmeyi başaran oyunlardan birisiydi. Cyberpunk 2077 online oyun modu hakkında kötü bir haber paylaşıldı.

CD Projekt RED tarafından duyurulan 2022 yılında çıkacak olan çevrimiçi oyun modu için açıklama yapıldı. Oyun stüdyosunun ana şirketi olan CD Projekt yaptığı açıklamada stüdyonun bir sonraki oyunu planlanan şekilde ilerlemeyecek dedi. Planlanan sonraki oyun Cyberpunk online oyun modu değil!

Cyberpunk 2077 Online farklı bir oyun olarak piyasaya çıkarılacaktı. Geniş kapsamlı CD Projekt strateji güçlenmesinden sonra şirketin başkanı oyun için planların yeniden gözden geçirildiğini söyledi.  2020 yılının başında yaptıkları bir açıklamada Cyberpunk Online oyununun bağımsız bir ürün olarak çıkacağı söylenmişti. Bu düşünce yani Cyberpunk 2077 Online projesi şimdilik rafa kaldırılmış durumda. 

Kicinski tarafından yayınlanan videoda "Daha öncesinde bir sonraki AAA başlığımızda çok oyunculu bir Cyberpunk oyunu düşündüğümüzü belirtmiştik. Fakat bunu şimdi tekrar düşünmeye karar verdik. Kararımız bir süre askıya alınmıştır." dedi.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cyberpunk 2077 online oyun modu iptal! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:29:16. #1.15#
title