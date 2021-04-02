Cyberpunk 2077 online oyun modu iptal!

Cyberpunk son yıllarda daha piyasaya çıkmadan adından söz ettirmeyi başaran oyunlardan birisiydi. Cyberpunk 2077 online oyun modu hakkında bir haber paylaşıldı.

Cyberpunk son yıllarda daha piyasaya çıkmadan adından söz ettirmeyi başaran oyunlardan birisiydi. Cyberpunk 2077 online oyun modu hakkında kötü bir haber paylaşıldı.

CD Projekt RED tarafından duyurulan 2022 yılında çıkacak olan çevrimiçi oyun modu için açıklama yapıldı. Oyun stüdyosunun ana şirketi olan CD Projekt yaptığı açıklamada stüdyonun bir sonraki oyunu planlanan şekilde ilerlemeyecek dedi. Planlanan sonraki oyun Cyberpunk online oyun modu değil!

Cyberpunk 2077 Online farklı bir oyun olarak piyasaya çıkarılacaktı. Geniş kapsamlı CD Projekt strateji güçlenmesinden sonra şirketin başkanı oyun için planların yeniden gözden geçirildiğini söyledi. 2020 yılının başında yaptıkları bir açıklamada Cyberpunk Online oyununun bağımsız bir ürün olarak çıkacağı söylenmişti. Bu düşünce yani Cyberpunk 2077 Online projesi şimdilik rafa kaldırılmış durumda.

Kicinski tarafından yayınlanan videoda "Daha öncesinde bir sonraki AAA başlığımızda çok oyunculu bir Cyberpunk oyunu düşündüğümüzü belirtmiştik. Fakat bunu şimdi tekrar düşünmeye karar verdik. Kararımız bir süre askıya alınmıştır." dedi.

Kaynak: Playerbros