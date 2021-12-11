Cyberpunk 2077'nin toplu davaları yakında sona erebilir

Red, başarısız Cyberpunk lansmanı nedeniyle dava açan yatırımcılarla uzlaşma görüşmelerine girdi. Şirket hissedarların oyunun kalitesi konusunda yanıltarak federal yasaları ihlal etmekle suçlandı.

Uzun zamandır beklenen PS5 ve Xbox Series X sürümleri 2022'ye ertelendi ve oyunun durumu geçen yıl önemli ölçüde iyileşse de, hala harika olmaktan uzak. Buna rağmen, oyunun izlenimi çarpıcı bir şekilde tersine döndü: Steam sürümü olumlu kullanıcı yorumlarıyla dolup taştı ve iki The Game Awards'a aday gösterildi.

YANILTICI İFADELER NEDENİYLE DAVA EDİLDİ

CD Projekt'in Cyberpunk 2077'nin önceki nesil konsollarda oynanabilirliği hakkında "yanlış ve/veya yanıltıcı ifadeler" nedeniyle dava edildi. Aralık 2020'de açılan ilk dava CD Projekt Red CEO'su Adam Kacinski'nin, piyasaya sürülmeden önceki haftalarda oyunun PS4 ve Xbox One konsollarında "şaşırtıcı derecede iyi" çalıştığını söylediğini, bunun tam olarak doğru olmadığı ortaya çıktı.

CYBERPUNK BÜYÜK BİR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Cyberpunk 2077'nin ilk satışları çok iyiydi, ancak CD Projekt'in hisse fiyatı, Sony, Microsoft ve CD Projekt'in kendisinden geri ödeme tekliflerini zorlayan hatalar ve teknik sorunlardan ve oyunun PlayStation Store'dan kaldırılmasından sorumlu tutularak piyasaya sürülmesini takip eden haftalarda büyük bir düşüşe geçti.

UZLAŞMA MAHKEMEYE SUNULACAK

Bu yasal işlem yakında ilgili herkes için makul bir şekilde mutlu sonla sonuçlanabilir. Stüdyo bu hafta başkalarında yaptığı duyuruda, bunun yerine bir uzlaşma konulu olduğu için bu davadaki duruşmaların askıya alındığını duyurdu. İlgili herkes bir anlaşmaya varabilirse, uzlaşma mahkemeye onay için sunulacaktır.

CD Projekt Red, uzlaşmayı kabul etmenin hiçbir şeyle ilgili olmadığı anlamına da gelmez: "Potansiyel bir uzlaşmayla ilgili müzakerelere girmek, hiçbir şekilde şirket veya yönetim kurulu üyeleri tarafından davacıların mahkeme dosyalarında ifade edilen iddiaların kabulü olarak yorumlanmamalıdır."

Yine de mahkemede işleri toparlamaktan daha önemlisi, CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'den uzaklaşmamasıdır. Bir sonraki büyük güncellemenin 2022'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor, bundan sonraki umarım uzun süredir gecikmiş DLC'yi ve genişlemeyi görmeye başlayacağız.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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