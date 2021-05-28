Cyberpunk 2077'nin oyun yönetmeni değişti

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 oyun yönetmeni pozisyonuna gelen yeni ismi duyurdu. Adam Badowski'nin yönetmenliğini yaptığı rol yapma oyunu Cyberpunk 2077 için yeni bir isim duyuruldu. Eski yönetmen Badowski ise CD Projekt için farklı projeler üzerinde çalışmaya devam edecek. Cyberpunk 2077'nin yeni oyun yönetmeni kim? İşte detaylar!

CD Projekt RED, çıktığı günden bu yana oyuncular tarafından birçok tepki çeken oyunu Cyberpunk 2077 için yeni bir yönetmenin geldiğini duyurdu. Eski yönetmen Adam Badowski ise CD Projekt bünyesinde çalışmaya devam edecek.

Oyun şirketi tarafından açıklanan habere göre Cyberpunk 2077'nin yeni oyun yönetmeni Gabriel Amatangelo oldu. Yeni yönetmen, oyunun ileride çıkacak genişleme paketlerinin geliştirilmesinde ekibe liderlik edecek.

Gabriel Amatangelo daha önce Cyberpunk 2077'nin kreatif direktörlük ve oyunun multiplayer modunu hayata geçirmekle görevliydi. Daha önce BioWare'de çalışan Amatangelo, Star Wars: The Old Republic'te çalıştı. Ayrıca, Dragon Quest: Inquisition DLC'de de PvP tasarımcısıydı.