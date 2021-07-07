Cyberpunk 2077'nin Ortalama Oyuncu Sayısı Yükselmeye Başladı

CD PROJEKT RED'in sayısız güncellemesi, yaması ve düzeltmesinden sonra, Cyberpunk 2077 şimdi PC oyuncularının Gece Şehri'ne geri döndüğünü görüyor.

CD PROJEKT RED'in sayısız güncellemesi, yaması ve düzeltmesinden sonra, Cyberpunk 2077 şimdi PC oyuncularının Gece Şehri'ne geri döndüğünü görüyor. Oyun 21 Haziran'dan beri PlayStation Store'da.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, Aralık 2020'de yeniden piyasaya sürüldüğünde, sadece hızla oyuncu kaybetmeye başlamak için büyük bir sıçrama yaptı. Şimdi, orijinal sürümünden yedi ay sonra, işler düzelmeye başlıyor.

Oyunun Steam Listeleri sayfası, 2021'e kadar sürekli olarak azalan oyuncu sayılarını gösteriyordu, ancak şimdi sayfaya bir bakış, kırmızı okyanusta bir yeşil çizgi gösteriyor: oyuncular geri gelmeye başladı.

Steam'in eşzamanlı oyuncularının devam eden bir analizi olan Steam Charts, oyun için son 30 gündeki ortalama oyuncu sayısını 9.163.6'ya koyuyor ve bu yazının yazıldığı sırada Night City'de 11.175 oyuncu bulunuyor.

CD PROJEKT RED'in neonlarla dolu bir gelecekte geçen aksiyon RPG'si de 21 Haziran 2021'de PlayStation Store'da resmi olarak yeniden ortaya çıktı. Cyberpunk 2077 artık PlayStation konsolları için 49,99$ indirimli fiyatla satın alınabiliyor ve şu açıklamayla geliyor:

"ÖNEMLİ BİLDİRİM: Kullanıcılar bu oyunda performans sorunları yaşamaya devam ediyor. PS4 sistemlerinde kullanım için satın alınması önerilmez. PlayStation'da en iyi Cyberpunk deneyimi için PS4 Pro ve PS5 sistemlerinde oynayın."

birlikte, Cyberpunk 2077 hala bir sürü hata içeren bir oyundur. CD PROJEKT RED kısa süre önce en çok bildirilen sorunların bir listesini paylaştı. Bazı hatalar ana görevlere bağlıdır ve bu nedenle oyuncunun ilerlemesini engeller.

Kaynak: Turkmmo