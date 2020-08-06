Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 Night City Wire sunumunun ikinci bölümünü 10 Ağustos Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00'da, Twitch üzerinden canlı olarak gösterime sunacak. Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri neler?

Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek
06.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:19

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detayları derinlemesine anlatan Night City Wire'ın bir sonraki bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu.

10 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00'da, Night City Wire, sınıflar, farklı silah türleri ve Refused into Samurai hakkında yeni ayrıntılar sunacak. Refused İsveçli bir hardcore punk grubudur ve oyun içi müziklerinin yaratıcısıdır.

Ayrıca, 2022 yılında Netflix'te Cyberpunk 2077'nin bir animesini de izleyebileceğiz.

Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Gelecek zamanda geçen rol yapma oyunu 19 Kasım'da PlayStation 4 Xbox One ve PC için Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkacak.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri (muhtemel)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-10500T veya AMD FX-8350/Intel Core i5-10600 3,30 GHz/ AMD Ryzen R5 1600/ Intel Core i5-4670K 3.4GHz

RAM: 8 GB - 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB/ AMD Radeon RX Vega 64 Nano 8 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1070

Depolama: 70 GB

Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek
Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek
Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek
Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek

İlgili Haberler

Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ve devrim yaratan özellikleriyle geliyor! Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman?
Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ve devrim yaratan özellikleriyle geliyor! Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman?
IO Interactive, PlayStation Magazine'e PS5 için Hitman 3, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers hakkında bilgiler verdi
IO Interactive, PlayStation Magazine'e PS5 için Hitman 3, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers hakkında bilgiler verdi
Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Xbox Series X oyunları neler? Xbox tarafından tanıtılan ilk Türk oyunu Exomecha geliyor!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Güncel
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ümit Dündar Deniz Demir Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 17:22:51. #1.14#
title