Cyberpunk 2077 Multiplayer oyununun ayrı yayınlanmasından vazgeçildi
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Cyberpunk 2077 Multiplayer oyununun ayrı yayınlanmasından vazgeçildi

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Cyberpunk 2077 Multiplayer oyununun ayrı yayınlanmasından vazgeçildi

CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu kısmı ile ilgili düşüncelerinde bir takım değişikliğe giderek kararını değiştirdi ve Multiplayer oyununun ayrı yayınlanmasından vazgeçtiğini açıkladı.

Oyun şirketi Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu oyun temasında düşünülenin aksine yapacakları plandan vazgeçerek bir yeniliğe imza attı. CD Projekt'in bu kararı oyuncular tarafından sürpriz bir haber niteliğinde karşılandı.

Konuyla ilgili konuşan CD Projekt patronu Adam Kicinski;

"Oyunun multiplayer planlarını yeniden değerlendirdiklerini ve bağımsız bir oyun olarak yayınlamaktan vazgeçtiklerini söyledi." ve açıklamalarına şöyle devam etti;

"Online ile ilgili yaklaşımımızı değiştiriyoruz. Gelecekteki oyunlarımızda online olmasını kesinlikle istiyoruz fakat bunu adım adım yapacağız. Tek oyunculu oyunlarımızı zenginleştirmek adına spesifik özellikler üzerinde çalışıyoruz fakat bir sonraki oyunumuzu büyük bir online deneyim olarak piyasaya sunmak üzerinde çalışmıyoruz. Tek oyunculu oyunlarımızı online deneyimlerle zenginleştireceğiz."

CD Projekt daha öncesinde yaptığı bir açıklamada Cyberpunk 2077 multiplayer'ın 2022'den önce gelmeyeceğini yinelemişti.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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