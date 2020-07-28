Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ve devrim yaratan özellikleriyle geliyor! Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Cyberpunk 2077 konusu nedir? Cyberpunk 2077 dikkat çeken özellikleri nelerdir? Cyberpunk 2077 karakterleri kimler? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri neler? Ray Tracing teknolojisi nedir?

CD Project Red tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan Cyberpunk 2077, rol yapma türündeki video oyunudur. CD Project Red'in açıklamasına göre oyun hem mevcut nesil hem de yeni nesil oyun konsollarında piyasaya sürülecek. Oyun stüdyosu ise "en az The Witcher 3 kadar etkileyici olacak" dedi.

CYBERPUNK 2077 KONUSU

Cyberpunk 2077; güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı megalopolis Night City'de geçen bir açık dünya, aksiyon-macera hikayesidir. Ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı bir kanun kaçağı paralı asker olarak oynuyorsunuz. Karakterinizin siber donanımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir ve yaptığınız seçimlerin hikayeyi ve etrafınızdaki dünyayı şekillendirdiği büyük bir şehri keşfedebilirsiniz.

CYBERPUNK 2077 DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Merakla beklenen Cyberpunk 2077, gerçek zamanlı Ray Tracing teknolojisiyle geliyor.

Grafik açısından sadece iyi olduğu söylenemez, fazlasıyla karmaşık bir olay örgüsü ve oyuncuyu yönlendiren bir yapısı var. Oyun stüdyosu ana görevi tamamlamadan sonraki göreve geçiş olabileceğini de onayladı. Pek çok oyun da bu durum söz konusu değildir.

Oyunun farklı alt hikayeleri ve planları olacak. Her hikaye başka bir hikayeye ulaştıracak olduğu için pek çok seçenekli bir olay örgüsü karşımıza çıkıyor. The Witcher 3 bu konuda fazlasıyla doğrusal bir çizgide ilerlemişti. Bundan dolayı, fazla seçeneklerin olması oyuncuları heyecanlandırmakta.

RAY TRACING TEKNOLOJİSİ NEDİR?

NVIDIA Geforce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling: "Cyberpunk 2077 'First-Person' perspektifiyle, derinlemesine 'Role-Playing' deneyimiyle aynı zamanda hikâyesini anlatmak için karmaşık ve sürükleyici bir dünya yaratan son derece iddialı bir oyun. Bize göre Cyberpunk dünyası, ışın izleme teknolojisinin getirdiği gerçekçi ışıklandırma özelliğinden çok büyük oranda faydalanacak" dedi. Işın izleme, filmlere ultra gerçekçi görsel efektleri sağlayan gelişmiş bir grafik tekniğidir. NVIDIA GeForce RTX ekran kartları, ışın izlemeyi hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir işlemci çekirdeği içeriyor, böylece oyunlardaki görsel efektler gerçek zamanlı olarak elde edilebiliyor.

CYBERPUNK 2077 KARAKTERLERİ NELER? 3 FARKLI OYNANABİLİR KARAKTER OLACAK

Pawel Sasko VG247'ye verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Cyberpunk 2077'deki oyuncular, bizim 'yaşam çizgisi' adını verdiğimiz üç hikayeden birini seçerek kendilerine özel bir karakter oluşturabilir. Bir göçebe, bir çaylak ya da sokak çocuğu olabilirsiniz. Bu yaşam çizgilerinin hepsi farklı bir yerde başlıyor ve hikayeyle derinden bağlantılı olan farklı bir arka plana sahip. Bundan sonra söyleyeceğim her şey hikayeyi açıklayacağı için burada bırakacağım."

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ

19 Kasım 2020 tarihinde ulaşılabilir olacak.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Resmi olarak gerekli özellikler duyurulmasa da oyun için kullanılan teknolojilere göre tahmin edilen gereksinimler aşağıdaki gibidir.

İşlemci: 8. nesil Intel i7 8700K/ 3.7 GHz

RAM: 16 GB

Ekran kartı: GTX 1080 Ti

Ekran kartı belleği: 4 GB VRAM

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Boş alan gereksinimi : PS4 için 80 GB'dan fazla olacağı açıklandı