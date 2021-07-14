Cyberpunk 2077 için çok yakında devasa bir güncelleme yayınlanacak!

Epic Games Store'da Cyberpunk 2077 için oldukça büyük bir güncellemenin detayları keşfedildi. Yakında gelmesi beklenen yamanın yaklaşık 40 GB ağırlığında olduğu ve DLC sürümünün ilk adımı olabileceği iddia edildi!

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Store'da yeniden listelenen Cyberpunk 2077, Haziran ayında en çok satış gerçekleştiren oyun olarak zirvede yer almıştı.

Yeni gelen habere göre Epic Games Store'da yer alan Cyberpunk 2077'nin oldukça büyük bir yaması geliyor. Geçtiğimiz hafta oyun tarihindeki "en büyük güncellemeyi" müjdeleyen bir Cyberpunk 2077 reklamı ortaya çıkmıştı. Geliştirici şirket, bunun sadece 1.2 yamasını hatırlatan bir pazarlama kampansının unsuru olduğunu açıklamıştı.

YENİ GELECEK YAMA 38,2 GB BOYUTUNDA OLABİLİR!

Epic Inspector aracını kullanarak oyun sızıntılarını ortaya çıkaran bir Reddit kullanıcısı, Epic Games Store'da Cyberpunk 2077 için tam olarak 38,2 GB boyutunda bir güncellemenin geleceğini iddia etti.

Oyunseverlere göre bu yama oyuna herhangi bir yeni özellik getirmeyecek. Güncellemenin oyunda yer alan bazı hataları ve sorunları düzelteceği yönünde bir görüş birliği söz konusu. Ayrıca, hatırlanacağı üzere Cyberpunk 2077'nin Aralık ayında yayınlamasından önce söz verdiği ücretsiz ek paketler bu güncelleme ile erişime açılabilir.

Haberde bahsettiğimiz yama Cyberpunk 2077'nin yer aldığı Epic Games, GOG, Steam ve konsollarda damevcut olacak.