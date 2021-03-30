Cyberpunk 2077 için 1.2 yaması yayınlandı

CD Projekt RED tarafından geçtiğimiz ay yayınlanması beklenen 1.2 yamasının ertelendiği açıklanmıştı. Dün akşam itibarıyla Cyberpunk 2077, 1.2 yamasının PC ve konsollar için yayınlandığı duyurdu. Stadia güncellemesinin ise önümüzdeki günlerde geleceği belirtildi.

CD Projekt Red tarafından yayınlanan Cyberpunk 2077 ilk çıktığı günden beri oyuncuların kötü yorumlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir türlü bu sorunlara çözüm bulamayan yayıncı şirket dün akşam büyük güncellemesi 1.2 yamasını yayınlandığını duyurdu. Normal şartlarla geçtiğimiz Şubat ayıda gelmesi beklenen güncelleme, CDPR'nin hacklenmesinin ardından Mart ayına ertelenmişti.

CYBERPUNK 2077 1.2 YAMA NOTLARI

Gelen büyük 1.2 yaması, Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Şu an için yalnızca PS ve konsolların için indirilebilir olan yamanın bu hafta içinde Stadia için de yayınlanacağı belirtildi.

Cyberpunk 2077'nin büyük 1.2 yamasının notlarına buradan ulaşabilirsiniz.