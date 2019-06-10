Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Türkçe dil desteği olacak mı? Fiyatı nedir?

Türkiye dahil oyunseverlerin uzun zamandır merakla beklediği Cyberpunk 2077 oyunu için geri sayım başladı. CD Project Red firması tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 16 Nisan 2020'da piyasaya sürülecek. Oyunun tanıtımı için yayınlanan sinematik fragmanda son zamanların gözde oyuncusu Keanu Reeves ile güzel bir sürpriz yapıldı. Peki Cyberpunk 2077'da Türkçe dil desteği olacak mı? Fiyatı ne kadar?

CYBERPUNK 2077 TÜRKÇE DİL DESTEĞİ OLACAK MI?

Geliştirici CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin 16 Nisan 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacağını duyurdu. Oyun Steam'de 249,00 TL'den ön siparişe açıldı ve Steam sayfasında belirtilene göre Türkçe arayüz ve altyazı destekleyecek.

CYBERPUNK 2077 TANITIM YAZISI

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.

Sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siberhaydut ol ve Night City sokaklarında kendi efsaneni yarat.

Görsel, kompleks yapı ve derinlik anlamında yeni standartlara imza atan Night City'nin devasa açık dünyasına adım at.

Şimdiye kadarki en riskli işini al ve ölümsüzlüğün anahtarı olan bir implant prototipinin peşine düş.