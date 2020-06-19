Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Yine Ertelendi
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Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Yine Ertelendi

Bu yılın iddialı oyunlarından olan Cyberpunk 2077 ertelendi. Yeni yapılan açıklamaya göre, Cyberpunk 2077 çıkış tarihi 17 Eylül 2020 yerine artık 19 Kasım 2020 tarihi için gün saymaya devam edeceğiz.

Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Yine Ertelendi
19.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:55

Bu yılın iddialı oyunlarından olan Cyberpunk 2077 ertelendi. Yeni yapılan açıklamaya göre, Cyberpunk 2077 çıkış tarihi 17 Eylül 2020 yerine artık 19 Kasım 2020 tarihi için gün saymaya devam edeceğiz.

The Witcher III: Wild Hunt ile oyun dünyasında büyük bir etkiye yol açan CD Projekt RED stüdyosunun sıradaki büyük oyunu Cyberpunk 2077 olacak. 2012 yılının Mayıs ayı içerisinde duyurulmuş olan oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştiriliyor.

Konusu kendi içinde altı farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmış olan Night City adı verilen distopik bir şehirde geçecek. Acımasız çeteler, zengin banliyöler, kurumsallaşmış dev suç örgütleri, bilgisayar korsanları, transhümanist idealler, yolsuzluk ve neredeyse her şeyin kör edici neonlar ile bir araya geldiği ve açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, modifikasyonları ve güçlendirmeler ile özelleştirilebilir paralı asker V rolünde olacağız. Birinci kişi bakış açısından oynanan Cyberpunk 2077 oyununda, yetenek açma ve uzak mesafeli silahlar ve yakın mesafeli çatışmalar için seçenekler olacak. Bununla birlikte kimseyle çatışmadan da oyunu bitirebilmek mümkün olacak.

E3 2019 fuarı sırasında yayınlanan üçüncü fragman ile çıkış tarihi 16 Nisan 2020 olarak duyurulmuştu. Ancak bu yılın başlarında bu tarih 17 Eylül 2020 olacak güncellenmişti. Şimdi ise yeni bir erteleme ile 19 Kasım 2020 işaret ediliyor.

Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Değişti

Kurucu Ortak Marcin Iwinski ve Başkan Adam Badowski tarafından yapılan duyuruya bakılırsa, içerik ve oynanış olarak tamamlanmış ve görevler, sinematik sahneler, yetenekler, eşyalar ve Night City genelinde sunulacak olanlar da bitmiş. Ne var ki içerik bolluğu ve birbirinin içine geçmiş olan karmaşık sistemler ile her şeyin üstünden bir şey daha geçilmesi isteniyormuş. Bu süreçte de hata çözümlemeleri yapılacak ve oynanış mekanikleri dengelenecekmiş. Cyberpunk 2077 dünyası ile devasa bir oyun olduğu için de ek bir süre gerekiyormuş.

Ancak açıklamada 'tamamlandığında hazır olacak'ın sadece söyledikleri değil, kendilerine doğru gelen bir ifade olduğundan da bahsedilmiş. Diğer bir deyişle, 19 Kasım 2020 tarihi nihai bir tarih olmayabilir. Olası bir başka ertelemeye de kapı açılmış olabilir. Bunu ise zaman gösterecek.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

Ertelenmeye ek olarak Cyberpunk 2077, geriye uyumluluk destekleri ile ilk günden PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında oynanabilir olacak. 2021 yılında ise gelişmiş versiyon için bir güncelleme yayınlanacak. Eğer oyunu PlayStation 4 veya Xbox One için satın almışsanız, hem geriye uyumluluk hem de gelişmiş versiyon için ek bir ücret ödemek durumunda kalmayacaksınız. Bununla birlikte, Cyberpunk 2077 oyununun Xbox Series X ile sunulan Smart Delivery (Akıllı Teslimat) teknolojisini de destekleyeceğini bir kez daha hatırlatalım.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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