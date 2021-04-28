Cyberpunk 2077 1.22 yaması paylaşıldı
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Cyberpunk 2077 1.22 yaması paylaşıldı

Cyberpunk 2077 1.22 yaması paylaşıldı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

2020'nin şüphesiz en tartışmalı oyunu olan Cyberpunk 2077 Hotfix 1.22 yamasını paylaştı. Oyun içi düzeltmeler ve geliştirmeler sunan yama CD Projeckt RED tarafından yayınlandı. Cyberpunk 2077'nin sistem 1.22 yamasını bugün konsollar, PC ve Stadia için ulaşılabilir oldu.

Oyunseverleri heyecanlandıran haber geldi ve Cyberpunk 2077'nin güncellemesi hazır hale getirilerek paylaşıldı. Güncellemenenin yanında bazı problemler giderilerek iyileştirmeler yapıldı ve kullanıcılara sunuldu.

CYBERPUNK 2077 HOTFIX 1.22 YAMA NOTLARI

Bir önceki yama notlarından bu yana en çok bildirilen, açık düya ve görevler ile ilgili sorunları çözüme kavuşturuyor. Bu tarz durumlarda oyuncununveya NPC'nin belirli noktalarda tıkanması ve önemli bir görev malzemesinin kullanılamaması durumunda problemleri gidermesi bekleniyor.

Lana'dan Nomad aracını aldıktan sonra Johnny Silverhand'in manzarasında meydana gelen hatalar giderilmiş.

Bunun yanı sıra yama stabilite ve performan iyileştirmeleri getiriyor. Çökmeleri azaltıyor. Detayları görmek için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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