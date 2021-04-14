Cyberpunk 2077 1.21 yaması oyunseverler ile buluştu! Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri!

CD Project RED, Cyberpunk 2077'nin 1.21 versiyonunu yamasını konsollar, PC ve Stadia için kullanıma açtı. Görevler, daha iyi bir oyun deneyimi, görsel ve kullanıcı arayüzü alanlarında hata düzeltmelerin içermekte.