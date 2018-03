Cyberark Kimdir?

CyberArk Kıdemli Satış Mühendisi Serhat Erkan, şirketlerini daha yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

Erkan, şu sözleri dile getirdi: "CyberArk'ın aşağı yukarı 18-19 yıldır verdiği mesaj: yetkili hesapların güvenliği. IT sistemlerimizde, hemen hemen her IT sisteminde bulunan yetkili hesaplarımız var. Bunları güven altına alıp, bunları güvenli bir şekilde kullandırma mesajını veriyor. Bu noktada, sektörde ilk yaratan bir şirket. Müşterilerin, şu anda gündemde olan birçok atak tipini yetkili hesaplarını koruyarak sistemlerini, networklerini, iş süreçlerini korumalarına yardımcı oluyor."