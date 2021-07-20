Cyber Skull Esports VALORANT Akademi kadrosunu güçlendiriyor!
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Cyber Skull Esports VALORANT Akademi kadrosunu güçlendiriyor!

Cyber Skull Esports VALORANT Akademi kadrosunu güçlendiriyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Akademi kadrosuna yeni bir takviye!

VALORANT ile espor sahnesine giriş yapan Cyber Skull Esports VALORANT Akademi kadrosunu güçlendiriyor.

VALORANT için oyuncu seçimi ve yetenekleri ne kadar önemli olsa da oyuncuların arkasında bulunan kişileri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Cyber Skull Esports da bu noktaya değinerek başarılı bir transfer politikası izledi.

Organizasyon "VALORANT Akademi" kadrosu için Altuğ "sjoifor" Dilli ile anlaştı. Bu transferden taraftarların memnun olduğu kadar akademi takımı oyuncuları da memnun görünüyor. Duyuru paylaşımının altına gelen yorumlar gayet iç açıcı duruyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Altuğ "sjoifor" Dilli'ye başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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