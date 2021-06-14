Cyber Skull Esports "Tardu" ve "Riverboat" ikilisini transfer etti
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Cyber Skull Esports "Tardu" ve "Riverboat" ikilisini transfer etti

Cyber Skull Esports 'Tardu' ve 'Riverboat' ikilisini transfer etti
Playerbros - Haberler | Gamegar

esportsCSE VALORANT as kadrosuna tardufps ve Riverboat01 oyuncularını transfer ettiğini duyurdu.

Cyber Skull Esports, Twitter adreslerinden yaptıkları açıklama ile Tardu Kaan "Tardu" Kırlı ve Umut "Riverboat" Demirkaya oyuncularını as takım kadrosuna transfer ettiklerini duyurdu.

Cyber Skull Esports 'Tardu' ve 'Riverboat' ikilisini transfer etti

Geçtiğimiz son 90 gündür herhangi bir takımda oynamayan "Tardu" ve "Riverboat" ikilisinden Tardu, profesyonel arenada oynadığı 25 maçta 16 kez Cypher, 6 kez Jett, 1 kez Killjoy ve 1 kez Sova ajanlarını oynadı. "Riverboat" ise profesyonel arenada oynadığı 4 oyunda 3 Breach ve 1 Raze ajanlarını oynadı. İki oyuncu da ilk kez Cyber Skull Esports büyüklüğünde bir organizasyon ile oynayacak.

İstatistikleri göz önüne alındığında iki oyuncunun da henüz yükselme ve kendini kanıtlama aşamasında olduğunu görüyoruz. İki genç oyuncuya da Cyber Skull Esports takımında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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