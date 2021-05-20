Cyber Skull Esports miko'yu bünyesine kattı!
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Cyber Skull Esports miko'yu bünyesine kattı!

Cyber Skull Esports miko'yu bünyesine kattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Cyber Skull Esports yeni VALORANT oyuncusunu duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Cyber Skull Esports miko'yu bünyesine kattığını duyurdu. Organizasyon duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Organizasyonun yaptığı duyuru paylaşımında şu açıklamlar yer aldı:

Valorant as takım bünyemize kattığımız Mikail "miko" Sezer' i duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Cyber Skull Esports böylece VALORANT için oluşturduğu kadroyu tamamlamış oldu. Organizasyonun aktif kadrosu ise şu şekilde:

Mikail "miko" Sezer

Efkan "chironed" Erkmen

Erkan "fushion" Taşçıoğlu

Furkan "fsonry" Sarıoğlu

Metehan "m3t" Kocaağa

Playerbros ekibi olarak Cyber Skull Esports'a ve oyuncularına hayırlı olmasını diliyor, katılacakları turnuvalarda başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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