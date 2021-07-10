Cyber Skull Esports iki transfer ile kadrosunu güçlendiriyor!

Cyber Skull Esports'un yaptığı iki transfer haberimizde.

VALORANT'ın çıkışıyla beraber espor ekosistemine giriş yapan Cyber Skull Esports iki transfer ile kadrosunu güçlendiriyor. Organizasyon, duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ve takipçilerine paylaştı.

Cyber Skull Esports geçtiğimiz VCT'de aldığı mağlubiyetler sonucunda kadrosunda değişikliğe gitti. Mevcut kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen organizasyon "ruffian" ve "despe" ile anlaştığını duyurdu.

Duyuru paylaşımına gelen yorumlar ise taraftarları bir hayli mutlu etmişe benziyor. CS: GO'dan da tanıdığımız Emre "ruffian" Tutcalı ve Çağatay "despe" Sedef, VALORANT'a geçiş yaptı ve artık Cyber Skull Esports bünyesinde mücadele edecek.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Emre "ruffian" Tutcalı'ya ve Çağatay "despe" Sedef'e kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros