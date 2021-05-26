Cyber Skull Esports erennTT ile anlaştı!
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Cyber Skull Esports erennTT ile anlaştı!

Cyber Skull Esports erennTT ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Cyber Skull Esports yeni oyuncusunu duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Cyber Skull Esports erennTT ile anlaştı. Organizasyon Eren Topcu ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Valorant as takım bünyemize kattığımız Eren "erennTT" Topcu' yu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Cyber Skull Esports da diğer organizasyonlar gibi yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girecek gibi duruyor. Yeni sezon için ülkemizde bulunan organizasyonlar çok güçlü takımlar oluşturmaya başladılar bile.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, erennTT'ye gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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