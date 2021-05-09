Cyber Skull Esports ekibi VALORANT kadrosundaki 5 oyuncuyla yollarını ayırdı
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Cyber Skull Esports ekibi VALORANT kadrosundaki 5 oyuncuyla yollarını ayırdı

Cyber Skull Esports ekibi VALORANT kadrosundaki 5 oyuncuyla yollarını ayırdı
Playerbros - Haberler | Gamegar

esportsCSE 5 oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Cyber Skull Esports ekibi resmi Instagram hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile aktif kadroda bulunan 5 oyuncusu ile yolların ayırıldığını açıkladı.

Kuzuur, Mykoz, Sian, Darrick ve XOD1AC ile yolların ayırıldığını söyleyen organizasyon "Oyuncularımıza teşekkür ediyor ve gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz." notunu paylaştı.

Cyber Skull Esports bu sezon VALORANT Champions Tour Turkey Stage 2: Challengers 2 turnuvasında çeyrek finallere kadar gelmiş, Anatolia Esports'a 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

Ayrıca takım, bu ayrılık paylaşımının ardından kısa süre sonra İngilizce "Geliyoruz" yazılı bir görseli takipçileri ile paylaştı.

Ekibin ayrılan oyuncularının genel toplam istatistikleri:

Kuzuur

Mykoz

Sian

Darrick

XOD1AC

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Kaynak: Playerbros

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