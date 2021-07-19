Cyber Skull Esports Blue kadrosu duyuruldu!
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Cyber Skull Esports Blue kadrosu duyuruldu!

Cyber Skull Esports Blue kadrosu duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Cyber Skull Esports Akademi kadrosuyla karşınızda.

Espor ekosistemine VALORANT ile giriş yapan espor organizasyonu Cyber Skull Esports, Akademi hamlesini yaptı ve Cyber Skull Esports Blue kadrosu duyuruldu.

Organizasyonların artık sadece ana takımlarına yatırım yapmalarına ek olarak akademi takımları oluşturup, oyuncu yetiştirip diğer organizasyonlara kiralama/satma gibi gelecek vaadeden planları da var. Bununla birlikte Cyber Skull Esports da bu hamleyi yaptı ve "Akademi" kadrosunu duyurdu. Şimdi gelin akademi kadrosunda bulunan oyunculara birlikte göz atalım:

  • Eren "CHUDY' Özer
  • Mert "REATREI" Gülle
  • Kağan "KAJMAN" Kurt
  • Murat "GONTHEA" Keleş
  • Deniz "AHMADOV" Ahmadov
  • Furkan "WANTIC" Öner

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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