Cyber Skull Esports Akademi başvuruları tamamlandı!

Cyber Skull Akademi kadrosu yakında sahalarda olacak.

Espor ekosistemine kısa süre önce katılsa da Valorant'da yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren Cyber Skull Esports Akademi başvurularını tamamladı.

Organizasyon yaptığı paylaşımda gösterilen büyük ilgiden dolayı teşekkür etti. Başvuruların sonuçlandığını belirten organizasyon bir sonraki aşamaya ise 50 oyuncunun geçtiğini belirtti. İkinci aşamada da belirli elemelerden geçen oyuncular Cyber Skull Esports Valorant Akademi takımına katılmaya hak kazanacak. Bir sonraki aşamaya geçen oyuncularla ise takım menajeri Batugˆ Daydal iletişime geçecek.

Eğer başvurulara geç kalıp başvuramadım diye üzülüyorsanız sorun etmeyin. Ülkemizden bir diğer espor organizasyonu olan Galakticos Valorant Akademi Takımı başvurularını başlattı. Eğer gelecek hayatınızda bir espor organizasyonu altında devam etmek istiyorsanız aşağıdaki haberimize tıklayarak başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros