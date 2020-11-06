CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, Antalya'nın güneş enerjisi potansiyeline dikkati çekti Açıklaması
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CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, Antalya'nın güneş enerjisi potansiyeline dikkati çekti Açıklaması

06.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:37
CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, Antalya'nın güneş enerjisi potansiyeline dikkati çekti Açıklaması

Güneş enerji sistemlerinde faaliyet gösteren CW Enerji'nin üst yöneticisi Tarık Sarvan, "Antalya, Türkiye'nin ve dünyanın güneş şehri olabilir.

Güneş enerji sistemlerinde faaliyet gösteren CW Enerji'nin üst yöneticisi Tarık Sarvan, "Antalya, Türkiye'nin ve dünyanın güneş şehri olabilir." dedi.

Sarvan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yenilenen fabrikalarında düzenlediği basın toplantısında, yenilenebilir enerji sektöründeki güncel gelişmeler ve şirketin ileriye dönük hedeflerini anlattı.

Firmalarının 2010 yılında kurulup, bugün 16 ülkeye ihracat yapar duruma gelmesine dikkati çeken Sarvan, ihracat hedeflerinin Avrupa ülkeleri olduğunu belirtti.

Sarvan, Almanya'nın Münih kentinde kendi depolarını kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Üretimlerimizde, ülkemizde yapılan ürünleri nasıl ihraç edebiliriz? Buna bakmamız lazım. Bunun için çabalamamız, yurt dışındaki firmalarla mücadele edebilmemiz lazım. İhracat yaparsak eğer, para birimimiz daha çok değerlenecek. İhraç ürünlerini daha yerli ve millileştirmeliyiz."

Geleceğin enerjisinin güneş enerjisi olduğunu vurgulayan Sarvan, "Antalya, Türkiye'nin ve dünyanın güneş şehri olabilir. Biz topraklarımızda seralarda, turizmde güneşten faydalanıyoruz. Eğer enerjimizi de güneşten alırsak, Antalya'da güneşten fazlasıyla faydalanmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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