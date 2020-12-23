CW Enerji "TOBB Türkiye 100 Yarışması"nda ödüle layık görüldü
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CW Enerji "TOBB Türkiye 100 Yarışması"nda ödüle layık görüldü

23.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:09
CW Enerji

Güneş enerji sistemleri sektöründe faaliyet gösteren CW Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "TOBB Türkiye 100 Yarışması"nda en hızlı büyüyen şirketler arasında 14. sırada yer aldı.

Güneş enerji sistemleri sektöründe faaliyet gösteren CW Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen "TOBB Türkiye 100 Yarışması"nda en hızlı büyüyen şirketler arasında 14. sırada yer aldı.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, TOBB öncülüğünde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde düzenlenen 6. dönem "TOBB 100 Yarışması"nda şirket ödüle layık görüldü.

Şirketin CEO'su Tarık Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle yol aldıklarını belirtti.

Sürekli iyileştirme anlayışıyla yol almaya devam ettiklerini kaydeden Sarvan, "Son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerle dünyanın birçok ülkesinde adımızdan söz ettiriyoruz. Çalışmalarımız bu tarz ödüllerle taçlandırdığımız için büyük mutluluk yaşıyoruz." dedi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak istediklerini vurgulayan Sarvan, ödülde emeği bulunan çalışanlara, müşteri ve yatırımcılara teşekkür etti.

Teknolojiye yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirten Sarvan, şunları ifade etti:

"Yenilikçi ve inovatif ürünleri hayata geçiriyoruz. Alanında uzman kadromuzla enerjimizi, gücümüzü ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcıyoruz. Ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlama hedefindeyiz. Müşteri beklentilerine en etkin ve hızlı şekilde yanıt verebilmek için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların güzel sonuçlarını görmek bizler için gerçekten memnuniyet verici. CW Enerji ailesi olarak, hızla büyümeye devam edeceğiz ve ülkemizin güneş enerjisi hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı her zaman sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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