CW Enerji, Tabiat Tarım firmasının çatısına güneş santrali kurdu

BURSA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Bursa'da faaliyet gösteren ve Özdilek Holding yatırımı olan Tabiat Tarım firmasının çatısına güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 312,84 kilovat (kWp) gücünde güneş enerji santrali kurulan firmanın çatısında 972 adet güneş paneli kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bugüne kadar birçok yatırımcıyı güneş enerji santraliyle tanıştırdıklarını belirterek, "Çatıya kurulan güneş enerji panelleri sayesinde firmalar için önemli bir girdi olan elektrik maliyetlerinin azaltılıyor. Çatılardaki GES'ler aracılığı ile üretilen elektrikle, elektriğe gelen zamlardan etkilenmemiş olunuyor. Ayrıca fazla üretilen enerji de satılarak kar elde edilebiliyor. Yani güneşten elektrikle firmalar tasarruf ediyor. Bu nedenle güneş enerji santrallerine yatırımcı ilgisi gün geçtikçe artıyor. Bursa'da Tabiat Tarım firmasının çatısına güneş enerjisi santrali kurulumu tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir gelecek için ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneşin en ucuz elektrik üretim kaynağı olduğunu kaydetti.