CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda

CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı ile Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'na (Solarex İstanbul) katıldı.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı ile Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'na (Solarex İstanbul) katıldı. Fuarlarda son teknoloji ile geliştirdikleri ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettikleri yenilikçi ürünlerini sergilediklerini belirten CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, "Sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya özen gösteriyoruz. Her iki fuar süresinde standımız yoğun ilgi gördü" dedi.

Güneş enerji sistemleri firması CW Enerji, 3-5 Haziran tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı ile 10-12 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'na (Solarex İstanbul) katıldı.

Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan, fuarlarda son teknoloji ile geliştirdikleri ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettikleri yenilikçi ürünlerini sergilediklerini söyledi. Sarvan, fuarların son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirterek, "Sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak her türlü organizasyonda yer almaya özen gösteriyoruz. Her iki fuarda süresinde standımız yoğun ilgi gördü. AR-GE çalışmaları sonucu hayata geçirdiğimiz birbirinden değerli ürünlerimizi ziyaretçiler ile buluşturduk" dedi.

"Çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz"

Fuar boyunca birçok görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, organizasyonlardan çok sayıda yeni iş bağlantısıyla döndüklerini kaydetti. Fuarlarda firmalarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Sarvan, "Fuarlar sektörümüzün gelişmesi ve ilerlemesi açısından çok güzel fırsatlar sunuyor. Bu nedenle CW Enerji olarak sektörümüz ile ilgili hemen her organizasyonda aktif olarak bulunmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da sektörümüzü ilgilendiren her türlü etkinlikte yer almaya ve çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Fark oluşturan projeleri hayata geçiriyoruz"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji olarak, ileri teknolojiye ve katma değere odaklanmaya devam edeceklerini dile getiren Sarvan, "Sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak adına kendimizi sürekli geliştirmeye ve yeni teknolojileri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmak hedefiyle alanında uzman kadromuzla birlikte hızla çalışmalarımıza devam ediyor, fark oluşturan projeleri hayata geçiriyoruz. Ülkemiz için sürekli kendimizi geliştirerek çalışmaya, üretmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda
CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda
CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparan yandı! Cezası 73 bin lira
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CW Enerji, Solarex İstanbul ile Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nda - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:22:11. #1.14#

title