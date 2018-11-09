Cw Enerji'nin Balıkesir'de Kurduğu Ges'in Ön Kabulü Yapıldı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji'nin, Balıkesir'de inşa ettiği 632,5 kilovat kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) ön kabulünün tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projede 2 bin 300 adet güneş paneli ve 10 adet invertör kullanıldı.

CW Enerji'nin yüklenici firma olarak panel tedariki, mühendislik ve uygulamayı gerçekleştirdiği GES projesi, 11 Ekim 2018 tarihinde geçici kabulü alınarak işletmeye hazır hale getirildi.

Toplamda 16 günde kurulumu tamamlanan 632,5 kilovat kapasitelik GES, yılda ortalama 553 hanenin elektriğini karşılayabilecek.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kurulan santralin yılda yaklaşık 735 ton karbondioksit, 2,2 ton kükürt dioksit ve 820 kilogram azot oksit gazının emisyonunun azaltılması da mümkün olacak.