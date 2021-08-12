CW Enerji, Marmara Bölge Müdürlüğünü Bursa'da açtı
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CW Enerji, Marmara Bölge Müdürlüğünü Bursa'da açtı

CW Enerji, Marmara Bölge Müdürlüğünü Bursa'da açtı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

CW Enerji, Marmara Bölge Müdürlüğünü Bursa'da açtı.

CW Enerji, Marmara Bölge Müdürlüğünü Bursa'da açtı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi olan CW Enerji'nin hızla büyümeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, sektörde yenilikçi çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kendine özgü tasarımıyla, kendine özgün patentleri olan ve bunları katma değer haline getirip ülke ekonomisine katkıda bulunan bir firmayız. Hem güneş paneli üretip hem de güçlü partnerleriyle birlikte anahtar teslim güneş enerji santralleri kuran ve bu hizmetleri yaygın olarak birçok ülkede faaliyete geçiren, güçlü Ar-Ge yapısına sahip bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Artık sanayinin kalbinin olduğu yerde yani Bursa'dayız. Bursa'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz."

CW Enerji Marmara Bölge Müdürü Mustafa Ateş de Bursa ve Marmara Bölgesi'nin Türkiye sanayisi için önemine işaret ederek, "Her alanda sanayicilerimize yardımcı olmaya hazırız. Bursalıların CW Enerji'ye olan ilgi ve alakası çok yüksek. CW Enerji'nin Türkiye'de en büyük panel yöneticisi olması, kendi imkanlarıyla anahtar teslimi yapması Bursa'daki sanayicilerimizin ve diğer işletmecilerin çok ilgisini çekiyor. Yoğun talep var ve biz de onlara yetişmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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