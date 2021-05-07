CW Enerji'den GES yatırımı
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CW Enerji'den GES yatırımı

CW Enerji'den GES yatırımı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'daki güneş paneli üreticisi CW Enerji, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanlığın geleceğini yeni teknolojilerle desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'daki güneş paneli üreticisi CW Enerji, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanlığın geleceğini yeni teknolojilerle desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, firma çatılarını güneş enerji santraliyle donatmaya ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla iş birliği yaptıklarını aktaran Yılmaz, TRE Tasarım'ın da çatısını güneş enerjisi sistemleri (GES) ile donatarak, firmanın çatısına 880,64 kWp gücünde güneş enerji santrali kurduklarını bildirdi.

Temiz çevre hassasiyetinin insanlığı yenilebilir enerji kaynaklarına yönlendirdiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Günümüzde güneş enerjisi tamamen sınırsız ve ücretsiz bir kaynak olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan tasarruf etmenin en etkili yollarından biri. Sağladığı avantajlar nedeniyle güneş enerjisi son yıllarda büyük ilgi görmeye başladı. Çünkü GES ile firmalar kesintisiz olarak kendi enerjisini üretebilir. Ayrıca tüketilenden fazlasını satarak para kazanabilir. Kısacası güneş panelleri atıl bir makine gibi kalmıyor, her daim enerji üretmeye devam ederek işletmeler için bir gelir fırsatı da yaratıyor. Bu büyük bir avantaj olarak firmalara artı sağlıyor."

Türkiye'nin güneş enerjisi açısından dünyanın en avantajlı bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, buna bağlı olarak ülkede firmaların artık bu enerjiden daha fazla yararlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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