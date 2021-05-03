CW Enerji'den eğitime destek

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Bursa'da bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne aydınlatma sistemlerinde kullanılmak üzere güneş panelleri hediye etti.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Bursa'da bulunan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne aydınlatma sistemlerinde kullanılmak üzere güneş panelleri hediye etti.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, daha önce de birçok okula spor araç ve gereçleri, kamera sistemleri, bilgisayar ve hijyen ürünleri desteği sağlayan firma, sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Düzen Yöneticisi Tarık Sarvan, eğitime ve toplumsal gelişime önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Sarvan, "Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Sektörel başarılarımızı eğitimle ve sosyal sorumluluk projelerimizle taçlandırmak bizim için oldukça önemli. Eğitimin değerini ve yüksek kalitede olması gerektiğini çok iyi biliyor ve sektörel başarılarımızın yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmaları da yürüterek, eğitime küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz da öğrencilerin sosyal yaşamına ve eğitim kalitesine katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Topluma değer katacak ve örnek olacak çalışmalara imza atmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yılmaz, "Okullara destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Eğitime yapılan yatırımın her şeyden üstün olduğunu inanıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci