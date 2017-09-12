Cw Enerji Ceo'su Güreş Ağası Oldu

Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ağası, güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin üst yöneticisi (CEO) Tarık Sarvan oldu.



CW Enerjiden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi tarafından düzenlenen 665. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri için yapılan ağalık ihalesini 507 bin lira bedelle CW Enerji CEO'su Tarık Sarvan kazandı.



Sarvan, güreş ağalığını almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ata sporu güreşe çocukluk yıllarından bu yana gönül verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Güreş, Anadolu'da her yerde mutlaka uzaktan ya da yakından halkımızın ilgilendiği bir spor dalıdır. Halkımızın spora olan ilgisini arttırıcı her alanda gerek şahsım gerek CW Enerji ailesi olarak yer almaktan çok memnunuz. Tüm iş insanı ve sporseverleri, güreş sporuna destek olmaya davet ediyorum."