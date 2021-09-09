CW Enerji, Burpa Süt Ürünleri'nin fabrika çatısına GES kurdu
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CW Enerji, Burpa Süt Ürünleri'nin fabrika çatısına GES kurdu

CW Enerji, Burpa Süt Ürünleri'nin fabrika çatısına GES kurdu
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

CW Enerji, Burpa Süt Ürünleri ile iş birliği çerçevesinde fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

CW Enerji, Burpa Süt Ürünleri ile iş birliği çerçevesinde fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, CW Enerji'nin Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, "Yaptığımız iş birliği ile Gaziantep'te bulunan fabrikanın çatısına GES kurulumunu tamamladık. Bu çerçevede, firmaya 1984,48 kilovat gücündeki güneş enerji santralinin kurulumunu yaptık. Bu projede, 395 watt gücünde 5 bin 24 adet güneş paneli kullanıldı. Kurulan GES ile Burpa Süt Ürünleri çevreye verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliğinin dünyanın korunmasında çok önemli rol oynadığına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Günümüzde temiz enerji kaynaklarına yönelim giderek artıyor. Bu konuda ülkeler adeta birbirleri ile yarışır hale geldi. Ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artıyor. Artık firmalar da güneş gibi doğa dostu bir kaynaktan daha fazla yararlanmak ve elektrik ihtiyacını karşılamak istiyor. Bu konuda firmaların her zaman yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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