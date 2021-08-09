CW Enerji, Altun Döküm şirketinin çatısına güneş enerji santrali kurdu
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CW Enerji, Altun Döküm şirketinin çatısına güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, Altun Döküm şirketinin çatısına güneş enerji santrali kurdu
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Antalya'daki güneş paneli üreticisi CW Enerji, alüminyum döküm ve bunların işlenmesine yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Altun Döküm şirketinin çatısına güneş enerji santrali kurdu.

Antalya'daki güneş paneli üreticisi CW Enerji, alüminyum döküm ve bunların işlenmesine yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Altun Döküm şirketinin çatısına güneş enerji santrali kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çatıya kurulan santral 1259,7 kilovat kurulu güce sahip olacak.

Toplam 3 bin 230 adet güneş paneli kullanılan Altun Döküm şirketinin çatı üstü güneş santrali, faaliyet gösterilen alüminyum döküm ve bunların işlenmesine yönelik üretim faaliyetlerinde enerji ihtiyacını karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak isteyen fabrikalara santral kurulumları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizin dört bir yanında çatıları GES ile donatmaya devam ediyoruz. Yaptığımız iş birlikleri ile yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamaya öncülük ettiğimiz için oldukça mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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