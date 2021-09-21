CV Bank ile iş kapısı açılıyor

İş arayanlarla personel arayan firmalar arasında köprü görevi gören Gaziemir Belediyesinin CV Bank birimi, Hugo Boss firması ile iş arayışındaki vatandaşları bir araya getirecek.

Gaziemir Belediyesi, işsizliğe karşı CV Bank hizmeti ile çözüm üretiyor. Vatandaşlardan gelen iş taleplerini değerlendiren belediye, iş arayanların özgeçmişlerini CV Bank sisteminde kayıt altına alıyor. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan bu özgeçmişler, Gaziemir başta olmak üzere İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor, vatandaşların iş arayışına destek sağlanıyor.

Ana Hizmet Binası ve Sarnıç Hizmet Binasında görev yapan birim çalışanları, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere bölgedeki firma, işletme ve holdinglerin insan kaynakları müdürleri ile sürekli iletişim kurarak bu işletmelerin personel ihtiyaçlarını CV Bank'a kayıtlı kişilerden karşılamalarını sağlıyor. Başvuru yapan vatandaşlara kariyer planlama ve danışmanlık hizmeti de veren CV Bank, penye ve dokuma alanında çalışacak makineciler ile tekstil sektöründe kariyer yapmak isteyen personeller arayan Hugo Boss firması ile iş arayanları bir araya getirecek. Gaziemir Belediyesi ile Hugo Boss firması iş birliğinde düzenlenecek iş görüşmesi, 29 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren Hugo Boss firmasında düzenlenecek iş görüşmesine katılmak isteyenler için Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası önünden saat 10.00'da araç kaldırılacağı bildirildi. İş görüşmesine katılmak isteyenlerin, 999 0 251 dahili 5050-5528 numarasını arayarak CV Bank biriminden detaylı bilgiye ulaşabilecek. - İZMİR

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