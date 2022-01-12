Cüzdanını kaybeden turistin imdadına jandarma yetişti - Haberler
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Cüzdanını kaybeden turistin imdadına jandarma yetişti

Cüzdanını kaybeden turistin imdadına jandarma yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde banka ATM'si yakınında İsviçreli turistin düşürdüğü cüzdanı, jandarma ekipleri devriye yaparken buldu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde banka ATM'si yakınında İsviçreli turistin düşürdüğü cüzdanı, jandarma ekipleri devriye yaparken buldu. İçerisinden 2 bin 500 TL bulunan cüzdan, sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Evrenseki Mahallesi'nde dün yaptıkları devriye sırasında banka ATM'leri yakınında cüzdan buldu. İçerisinde 2 bin 500 TL olan cüzdanı muhafaza altına alan ekipler, cüzdanın B.F. İsimli İsviçreli turiste ait olduğu tespit edildi. Ekipler, B.F.'ye cüzdanı ve parasını teslim etti. - ANTALYA

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