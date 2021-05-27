Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı
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Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı

Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir'de pazar alışverişini yapan bir ailenin cüzdanını kaybetmesinin ardından polis ekipleri kendi aralarında topladıkları para ile ailenin pazar alışverişini yaptı.

Nevşehir'de pazar alışverişini yapan bir ailenin cüzdanını kaybetmesinin ardından polis ekipleri kendi aralarında topladıkları para ile ailenin pazar alışverişini yaptı.

Pazar alışverişi yapmakta olan ev hanımı H.T.'nin alışveriş yaptığı esnada cüzdanını düşürdüğünün farkına vardı. Durumu pazaryerinde bulunan zabıta ekiplerine bildiren H.T., bir süre beklemesinin ardından cüzdanının bulunamadığını anlayınca pazaryerinden ayrılmak istedi. Pazaryerine H.T.'nin cüzdanını kaybettiğin ihbarı üzerine gelen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise pazar alışverişi yarım kalan ailenin alışveriş parasını kendi aralarında topladıkları para ile yapması büyük takdir topladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da ev hanımının yardımına koşan polislere teşekkür belgesi verdi. - NEVŞEHİR

Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı
Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı
Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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