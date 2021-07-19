Cüzdanı bulununca çifte bayram yaşadı
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Cüzdanı bulununca çifte bayram yaşadı

Cüzdanı bulununca çifte bayram yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen bir vatandaş, yolda bulduğu cüzdanı Zabıta ekiplerine teslim etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen bir vatandaş, yolda bulduğu cüzdanı Zabıta ekiplerine teslim etti. Emekli maaşını çektikten sonra cüzdanını kaybettiği tespit edilen yaşlı kadını Zabıta ekipleri kimliği üzerinden buldu. Cüzdanına kavuşan vatandaş çifte bayram yaşadı.

Bayram öncesi emekli maaşını çekmek için şehir merkezine gelen yaşlı kadın cüzdanını düşürdü. İçi para dolu olan cüzdanı bulan bir vatandaş da duyarlılık göstererek cüzdanı Zabıta ekiplerine teslim etti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kendilerine teslim edilen cüzdanın sahibi kadını sosyal medya üzerinden buldu. İçinde kart ve paraların bulunduğu cüzdan eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi. Cüzdanına yeniden kavuşan yaşlı kadın Zabıta ekiplerine ve cüzdanı bulan vatandaşa teşekkür etti. - DÜZCE

Cüzdanı bulununca çifte bayram yaşadı
Cüzdanı bulununca çifte bayram yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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