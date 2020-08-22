Cüzdan hırsızı kamerada
Cüzdan hırsızı kamerada İzmir'de bir kişinin cüzdanının gasp edildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
22.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:08
Cüzdan hırsızı kamerada
İZMİR - İzmir'de bir kişinin cüzdanının gasp edildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, gaspçının kimliğini belirlemek için harekete geçti.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin cüzdanının gasp edildiği anlar, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Çamdibi Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.A.B.'nin arkasından gelen şüpheli, M.A.B.'yi zorla yere düşürdükten sonra içerisinde bir miktar para ve kartların bulunduğu cüzdanını alıp kaçtı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini belirlemek için harekete geçti
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Kaynak: İHA