Cüzdan Hırsızı Kadınlar Yakalandı

Cüzdan Hırsızı Kadınlar Yakalandı

Samsun'da pazar yerinde bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

Cüzdan Hırsızı Kadınlar Yakalandı

Samsun'da pazar yerinde bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Pazarı'nda geçen Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen E.N. ve Y.Ö. adlı kadınlar Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan E.N. ve Y.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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