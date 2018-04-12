Çuvallı Hırsızlar Çuvalladı

Gaziantep'te girdikleri iş yerinin güvenlik kameralarını çuvalla kapatan hırsızlar alarm çalınca çuvalladı.

Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında, maskeli ve eldivenli şahıslar araçla Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'ndeki 2 Nolu Cadde'de inşaat malzemesi satan dükkanın önüne geldi. Etrafı kolaçan ederek güvenlik kameralarının yerini tespit eden şahıslardan biri önce iş yerinin dışındaki güvenlik kameralarından birinin yönünü değiştirdi. Diğer kameranın üstünü çuval ile kapatan hırsızlardan biri iş yerinin kepengini keserek içeri girdi. İçeri giren şahıs alarmın çalması nedeniyle büyük panik yaşadı. Alarm sesini duyunca hemen dış kapıya yönelen zanlı kısa süre sonra tekrar geri döndü. Hızlı bir şekilde içeriden bir malzeme alan şahıs, tekrar çıkışa yöneldi. Bu esnada ayağı takılıp yere düşen zanlı, hemen toparlanarak tekrar ayağa kalkıp hızla iş yerinden ayrıldı.

Çalan alarm zararı önledi

İş yeri sahibi Mehmet Beşaltı, kepenk kesilip, kapının zorlanarak açıldığını belirterek, verilen zarara karşılık iş yerinden hiç bir şey çalınmadığını ifade etti. Alarm sayesinde büyük zarar ve mağduriyetten kurtulduğunu anlatan Beşaltı, son dönemlerde bölgede hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayarak, yetkililerden yardım istedi.

Araçların benzerliği hırsızlık mağdurlarını buluşturdu

Yaklaşık 1 ay önce de inşaat malzemesi satan iş yerine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Göllüce Mahallesi'nde Mehmet Topal'a ait tekstil ve dikim evine girilerek, içeriden toplamda 60 bin TL'lik kumaş çalınmıştı. Olaya karışan zanlılar kaçarken düşürdükleri kumaş topunu yolda durup alırken güvenlik kameralarına yakalanmıştı.

Her iki olayda da kullanılan aracın benzerliğini duyan hırsızlık mağdurlarından Mehmet Topal, son hırsızlık girişiminin meydana geldiği inşaat malzemeleri satan iş yerine giderek dükkan sahibi Mehmet Beşaltı ile tanıştı. Birlikte güvenlik kameralarını inceleyen Topal ve Beşaltı, her iki aracında aynı olduğunu kanaatine vararak, ilginç detayı polise bildirdi.

Polis, aracın plakasını tespit için çalışma başlatırken, 2 kişi olduğu tahmin edilen zanlıların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. - GAZİANTEP