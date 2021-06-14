Çuvallara içerisinde ele geçirilenler herkesi şoke etti
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Çuvallara içerisinde ele geçirilenler herkesi şoke etti

Çuvallara içerisinde ele geçirilenler herkesi şoke etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da gıda ürünü olarak ihraç edilmek üzere toplanan kilolarca kaçak salyangoz ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da gıda ürünü olarak ihraç edilmek üzere toplanan kilolarca kaçak salyangoz ele geçirildi. Polis ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda ele geçirilen salyangozlar doğaya bırakıldı.

Olay, kent merkezi Yenici Mahallesi, Fuar Alanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ihbar alan polis ekipleri gittikleri evde çuvallar içerisinde salyangozlar ile karşılaştı. Polis ardından olay yerine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri çuvallar içerisinde salyangozlara el koydu. Ardından evde bulunan ve çuvalların sahibi olduğu öne sürülen ve ismi açıklanmayan şahsa kaçak avcılık yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca hakkında tutanak tutuldu. Ekipler ardından el koydukları 5 çuval içerisindeki salyangozları kamyonete yükleyerek olay yerinde ayrıldı.

Salyangozların piyasa değeri belirsizliğini koruyor

Ele geçirilen salyangozlar daha sonra kent merkezi çıkışındaki bir alanda doğaya salındı. Yakalanan salyangozların Çin ve Japonya gibi bazı ülkelere gıda ürünü olarak ihraç edilmek üzere toplandığı öğrenildi. Salyangozların bazı işleme tesislerine kilogram fiyatı 6-7 TL'den satıldığı ve ardından salyangozların sıcak su ile haşlandıktan sonra ihraç edildiği kaydedildi. Ele geçirilen salyangozların piyasa değerinin ise yapılacak soruşturma kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Çuvallara içerisinde ele geçirilenler herkesi şoke etti
Çuvallara içerisinde ele geçirilenler herkesi şoke etti
Çuvallara içerisinde ele geçirilenler herkesi şoke etti
Çuvallara içerisinde ele geçirilenler herkesi şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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