Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar
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Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar

27.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:16
Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar

Samsun'da 4 kişinin içinde bulunduğu araçta arama yapan jandarma ekipleri çuvallar içinde 9 kilo esrar ele geçirdi.

Samsun'da 4 kişinin içinde bulunduğu araçta arama yapan jandarma ekipleri çuvallar içinde 9 kilo esrar ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallei'de meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda takibe aldıkları otomobili durdurarak arama yaptılar. Yapılan aramada 2 ayrı çuval içinde toplam 9 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçkta bulunan S.G., A.U., A.A. ve E.A.E. gözaltına alındı. Gözalıtna alınan şüphelilerin Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndaki adreslerinde yapılan aramada ise 68,4 gram, 8.3 gram ve 90.2 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 4 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN

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Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar
Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar
Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar
Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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