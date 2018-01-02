Çuvallar Dolusu Telefon Kablosu ile Yakalanan Zanlılar Tutuklandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından çuvallar dolusu telefon kablosu ile suçüstü yakalanan 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konakören Mahallesi'nde yapılan önleyici hizmet devriyesi esnasında yol kenarında plakasız bir motosiklet bulundu. Motosikletin kontrolü esnasında dere kenarında İ.K., M.K. ve E.O. isimli şahısların Telekom'a ait 313 kilo kabloyu kesmek sureti ile çuvallara koyup sırtlarında çalmaya çalıştıkları tespit edildi. Olay yerinde ayrıca 2 adet motosiklet, 1 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN