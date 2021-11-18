Çuvalla götürülen kedileri kurtardı

GAZİANTEP'te, kimliği belirlenemeyen kişinin çuval içine koyarak götürdüğü kediler, hayvansever Tuba Kalkan'ın müdahalesiyle kurtarıldı. Kedilere zarar veren kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay anı da cep telefonu kamerası yansıdı.

Akyol Mahallesi'nde oturan Tuba Kalkan, geceleri beslediği sokak kedilerinin sayılarının azalmaya başladığını fark etti. Bunun üzerine mahallede dolaşan Kalkan, önceki gece kimliği belirsiz kişinin elinde taşıdığı çuvaldan kedi sesleri geldiğini duydu. Cep telefonu kamerasını açarak, görüntü çeken Kalkan, daha sonra mahallelinin de yardımıyla çuvaldaki kedileri kurtardı. Çuvaldaki kedileri ne için topladığı bilinmeyen kişi, kayıplara karışırken, polisi arayan Tuba Kalkan, çektiği görüntülerdeki kişiden şikayetçi oldu.

Tuba Kalkan'ın şikayetçi olduğu kişinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.